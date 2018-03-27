В Ростовской области вырастут социальные пенсии

По данным отделения Пенсионного фонда России в Ростовской области, начиная с 1 апреля в регионе на 2,9% вырастет размер социальных пенсий. Речь идет о выплатах, которые предназначены военнослужащим, участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда , пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Кроме того, рост затронет и тех, кто получает социальную пенсию по старости, по потере кормильца, по инвалидности.

Как отметили в Пенсионном фонде, индексация учитывая рост прожиточного минимума пенсионера по итогам предыдущего года. В донском регионе такие выплаты предназначаются для 79 тыс. человек. Особо отмечается, что на данные выплаты и их рост не влияет факт трудоустройства пенсионера.