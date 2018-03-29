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Россиян заставят копить на старость
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Россиян вынудят «копить на старость» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«Московский комсомолец» пишет, что власти с помощью новых реформ попробуют заставить россиян «копить на старость». Такой вывод издание сделало по итогам прошедших 27 и 28 марта коллегий Минфина и Минэкономразвития (МЭР).
Власти хотят привести страну к темпам роста выше среднемировых, а для этого необходимо увеличить объем инвестиций. Для достижения этой цели МЭР предложило «фабрику» проектного финансирования и инфраструктурную ипотеку, а Минфин задумался о получении «длинных денег» из системы пенсионных накоплений.
Министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По его мнению, эта система накоплений даст россиянам дополнительные доходы, а государству — «длинные деньги» для долгосрочных инвестиций.
Силуанов подчеркнул, что благодаря ИПК пенсии могут вырасти на десять-двадцать процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5 процента ВВП.
 Ещё 7 источников 
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