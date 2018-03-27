Минфин: индивидуальные пенсии повысят ВВП на 1,5%

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика». Минфин РФ готов начать реформу пенсионных накоплений — планируется создание системы индивидуального пенсионного капитала и развития инструментов страхования жизни. Все условия для этого созданы.

"Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционных ресурсов. Именно через финансовую систему можно это сделать. Сегодня деньги в финансовую систему поступают в основном через банковские вклады. Нужно создать долгосрочные источники финансовых ресурсов. И решить задачу можно путём создания надёжной системы пенсионных накоплений на основе накопительного пенсионного плана, или капитала, и развития инструментов страхования жизни", — заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина РФ.

"Это, с одной стороны, позволит гражданам формировать дополнительный пенсионный доход, а с другой — наполнит финансовую систему долгосрочным финансированием. За счет такого индивидуального пенсионного капитала пенсии могут быть увеличены на 10–20 процентных пунктов от заработной платы, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", — подчеркнул Силуанов.

Он отметил, что все условия для этого созданы.

"Сегодня внедрены система надзора за негосударственными пенсионными фондами и гарантийный механизм сохранности инвестиций, а в Госдуме готовится к принятию законопроект, совершенствующий надзор за страховыми компаниями, включая механизм их санации", — подчеркнул министр финансов.

В июле 2017 г. Минфин внес в правительство проект закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) для работающийх гражданин РФ , сообщали ранее «Вести. Экономика».

Взносы вместо работодателей будут делать сами работники.

При этом действующий тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России в размере 22% сохранится.

Граждан, которые не определились с выбором, как формировать пенсию, автоматически признают выбравшими ИПК.

Действующая накопительная система пенсий будет выводиться в течение пяти лет.

Участникам накопительной системы и остальным предлагается передавать свои накопления в ИПК или конвертировать их в пенсионные баллы.

Россиянам в НПФ сохранят ими выбранный раннее фонд. Тем, кто не выбрал НПФ, предоставят фонд по методу случайного распределения в соответствии с удельным средним весом каждого НПФ в общем объеме пенсионных накоплений по обязательной пенсионной системе в НПФ за последние три года.

Работодатели будут автоматически отчислять по желанию до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. Граждане при этом смогут отказаться от подписки.

Сейчас граждане сами вправе формировать свои пенсии, но действует мораторий на отчисления 6% из страхового взноса на накопительную часть пенсии.

Как сообщали «Вести. Экономика», 13 декабря 2017 г. Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект о заморозке формирования средств пенсионных накоплений до 2020 г.

В итоге полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) направляется на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Это решение пополнит доходы Пенсионного фонда на 551,3 млрд руб.