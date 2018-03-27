Сумма долга районов Северной Осетии по налогам физлиц превышает 270 млн рублей

"Общая сумма денежных обязательств за два вида налога составляет 271 млн рублей. Муниципальные образования могут самостоятельно администрировать эти налоги, соответствующая работа была проведена еще в конце 2016 года. Однако с тех пор нет никакой положительной динамики", — говорится в сообщении.

Выше всего задолженность в Пригородном районе — 54,2 млн рублей и во Владикавказе — 141 млн рублей. В Алагирском районе задолженность достигает 15,3 млн рублей, в Ардонском — 9,5 млн, Дигорском — 4,6 млн, Ирафском районе — 6,1 млн, в Кировском районе — 9,7 млн, в Моздокском районе долг составляет — 13,6 млн, в Правобережном районе — 17,2 млн рублей.