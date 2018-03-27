ЦБ до конца лета подготовит законопроект о долевом страховании жизни

Об этом говорится в сообщении по итогам состоявшегося 26 марта заседания экспертного совета по страхованию при Банке России

В числе прочих вопросов на заседании экспертного совета обсуждались перспективы внедрения в России долевого страхования жизни. Как поясняют в Центробанке, ДСЖ, в отличие от существующих сейчас продуктов страхования жизни с инвестиционной составляющей, содержит фиксированную страховую сумму только по риску смерти, во всех остальных случаях страховая сумма зависит от результатов инвестиционной деятельности страховщика.

Появление ДСЖ, с одной стороны, будет способствовать расширению продуктовой линейки для потребителей, а с другой — увеличит объем средств, инвестируемых в российский фондовый рынок, поясняет регулятор.

Участники экспертного совета отдельно остановились на рисках реализации ДСЖ, ключевыми из которых являются недостаточный уровень финансовой грамотности и доверия потенциальных клиентов. Для их минимизации планируется использовать лучшие международные практики, говорится в сообщении ЦБ.

Продуктовый виджет

На заседании экспертного совета также рассматривались инициативы регулятора по совершенствованию системы противодействия страховому мошенничеству.

«Предложения Банка России основаны на исследовании зарубежного опыта стран, которые сопоставимы с Россией по показателям социально-экономического развития, объема страхового рынка и имеют успешный опыт борьбы со страховым мошенничеством. Они включают меры по повышению уровня организации системы противодействия страховому мошенничеству непосредственно внутри страховых организаций, совершенствованию законодательства, развитию обмена информацией в рамках бюро страховых историй, — рассказали в Центробанке. — В числе важных слагаемых успеха в борьбе со страховым мошенничеством была отмечена необходимость активизации взаимодействия между органами государственной власти и страховщиками и повышения уровня профессиональных знаний и навыков сотрудников страховых организаций».