Первоуральскбанк снизил ставки по вкладам

Продуктовый виджет

Вклад «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев или год) открывается теперь под 4—6,75% годовых (ранее — под 4—7,25%). Дополнительные взносы не принимаются. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Доходность «Накопительного» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) составляет в данный момент 5,5—6,5% годовых (до этого — 5,5—7%). Предусмотрена возможность пополнения счета. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.