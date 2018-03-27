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Первоуральскбанк снизил ставки по вкладам
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Первоуральскбанк снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Первоуральскбанк (Свердловская область) уменьшил депозитные ставки.
Продуктовый виджет
Вклад «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев или год) открывается теперь под 4—6,75% годовых (ранее — под 4—7,25%). Дополнительные взносы не принимаются. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Доходность «Накопительного» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) составляет в данный момент 5,5—6,5% годовых (до этого — 5,5—7%). Предусмотрена возможность пополнения счета. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
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