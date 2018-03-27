5 советов, как не переплатить по ипотечному кредиту

Когда человек собираетс получить ипотек, то у него возникает вопрос — а как можно легально снизить переплату по кредиту? Варианты того, как сэкономить на ипотеке «Вести. Недвижимость» дала руководитель отдела кредитования ЖК «Мечта» Светлана Клепикова.

Первый вариант — либо частично, либо полностью досрочно погасить ипотеку за счет собственных накоплений. Благодаря этому заемщик гасит сумму основного долга, тем самым снижая объем выплачиваемых по кредиту процентов.

Второй вариант — воспользоваться различными вспомогательными инструментами от государства. Например, в этом году была запущена программа субсидирования ставки до 6% за рождение второго и последующего ребенка.

Кроме того, у работающего заемщика есть возможность получить налоговый вычет, как за покупку жилья, так и за выплату процентов по ипотечному кредиту.

Также можно использовать средства сертификата материнского капитала в качестве первоначального взноса или частично досрочного погашения. Это поможет сэкономить сумму в 417 тысяч рублей.

Третий вариант — рефинансировать полученный ранее ипотечный кредит. За последние полгода ставки на рынке снизились и сейчас заемщику с хорошей кредитной историей реально перекредитоваться всего под 9,8-10%. Если вас заинтересовала такая опция, здесь можно найти инструкцию, как это можно сделать.

Четвертый вариант — ежемесячно дополнительно погашать часть долга перед банком помимо постоянных платежей. Это особенно выгодно в начале срока. Дело в том, что сумма делиться на составляющие: основной долг и начисленные проценты. На ранних стадиях доля основного долга невелика по отношении к платежу, и в основном выплачиваются только проценты по кредиту.