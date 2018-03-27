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Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет— и мобильном банке
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Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет— и мобильном банке 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Восточный» обнулил комиссии за оплату наиболее востребованных услуг в интернет-банке и мобильном банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Теперь без комиссии можно оплатить услуги ЖКХ, сотовую связь и телекоммуникационные услуги, налоги и штрафы, интернет-заказы, образовательные и другие популярные виды услуг», — говорится в сообщении.
Ранее, в январе банк интегрировал сервис автоплатежей за коммунальные услуги с единой общероссийской системой ГИС ЖКХ, в которой отражаются данные обо всех задолженностях потребителей за пользование услугами газоснабжения, отопления, электричества, водоснабжения, содержания и ремонта жилья. Оплата совершается автоматически, а по факту совершения платежа банк «Восточный» передает в ГИС ЖКХ информацию об оплаченных коммунальных услугах, что существенно экономит время клиентов. В рамках сервиса «Автоплатеж ЖКУ» операции также проводятся без комиссий, уточняют в банке.
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