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Совкомбанк снизил ставки по ряду программ потребкредитования
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Совкомбанк снизил ставки по ряду программ потребкредитования 

Банки.ру 1 час назад
Так, по тарифу «Стандартный плюс» снижение составило 1,5 процентного пункта, и теперь кредит выдается под 20,5% или 30,5% годовых в зависимости от целевого использования средств. Сумма заимствования составляет от 40 тыс. до 300 тыс., а срок — от одного года до трех лет.
Аналогичное снижение произошло по программе «Экспресс плюс», в рамках которой финансирование на сумму от 5 тыс. до 40 тыс. рублей можно получить на срок от шести до 18 месяцев под 21,5% или 31,5% годовых.
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По кредиту «Для ответственных плюс» ставка снизилась на 0,4 п. п. и теперь составляет 19,5% или 29,5% годовых. Программа предназначена для лиц, состоящих в браке и/или получивших высшее или средне-специальное образование. Кредит в размере от 40 тыс. до 300 тыс. рублей выдается на срок до трех лет.
Минимальная ставка по кредиту устанавливается при целевом использовании более 80% полученной суммы, максимальная — менее 80%. Программы позволяют получить кредит без подтверждения основного дохода. Залог или поручительство не требуются. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
«Главным преимуществом программ являются лояльные требования к заемщикам и пакету документов. Недостатком — довольно высокие процентные ставки по сравнению с аналогичными предложениями на рынке», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Тарифами предусмотрено подключение опции «Гарантия минимальной ставки», в рамках которой после полного погашения кредита без случаев возникновения просрочек и досрочного погашения, ставка пересчитывается по сниженному значению, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по «минимальной ставке», возвращается клиенту.
Размер «минимальной ставки» зависит от уплаченной комиссии за подключение услуги: 11,9% годовых — при уплате комиссии 6,9% от первоначальной суммы кредита; 14,9% годовых — при уплате комиссии 3,9% от первоначальной суммы кредита.
Подключение опции возможно в момент оформления договора с плановым сроком кредита не менее 12 месяцев с программой личного страхования и при предоставлении документа, подтверждающего доход: для работающих клиентов — справка 2-НДФЛ; для пенсионеров — справка из ПФР; для индивидуальных предпринимателей — справка 3-НДФЛ, декларация по УСН или выписка по расчетному счету.
«Несмотря на значительную разницу в процентной ставке кредит с «минимальной ставкой» может оказаться дороже, чем базовый кредит с подтверждением целевого использования средства из-за крупной комиссии за подключение услуги и необходимости покупки полиса личного страхования», — добавляет эксперт.
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