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Обязательное пенсионное страхование модернизируют
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Минфин разработает предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
В 2018 году Министерство финансов намерено разработать предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования. Об этом говорится в материалах к расширенной коллегии ведомства.
«В целях повышения уровня пенсионного обеспечения и создания дополнительного инвестиционного ресурса в экономике РФ предстоит разработать предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования, обеспечивающие переход к личному участию граждан в формировании своих пенсионных накоплений при стимулирующей поддержке со стороны государства», — отмечается в материалах.
В целях сохранности пенсионных средств планируется установить в качестве одного из критериев отбора банков или выпусков ценных бумаг требование по наличию рейтинга по национальной шкале от одного из национальных рейтинговых агентств.
Также Минфин намерен развивать рынок страхования: «Для повышения доверия потребителей к финансовому рынку планируется усовершенствовать применение мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) страховых организаций».
Для повышения качества финансовых услуг планируется определить статус цифровых технологий, включая регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов.
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