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Названы регионы РФ, где живут самые дисциплинированные заемщики
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Названы регионы РФ, где живут самые дисциплинированные заемщики 

Российская Газета 1 час назад
У четырех российских регионов — Адыгеи, Бурятии, Карачаево-Черкессии и Ингушетии — доля просрочки по кредитам по итогам прошлого года превышает 10 процентов. Такие выводы содержатся в опубликованном 27 марта исследовании РИА Рейтинг, подготовленном на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Как свидетельствуют результаты рейтинга, российские регионы очень сильно различаются по доле кредитной просрочки.
Лидерами по платежной дисциплине в отношении банковских кредитов стали Севастополь, Республика Крым и Ненецкий автономный округ. По мнению экспертов, хорошие результаты показали северные регионы и некоторые субъекты Приволжского федерального округа. Низкая просрочка по кредитам наблюдалась в Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском АО, Республике Саха (Якутия) , Республике Мордовия, Удмуртской Республике, Магаданской области и Камчатском крае.
Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (23,9%).
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