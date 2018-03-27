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В апреле социальные пенсии проиндексируют на 2,9%
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В апреле социальные пенсии проиндексируют на 2,9% 

Ростовские Вести 1 час назад
С 1 апреля текущего года на 2,9% увеличатся пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших от радиации и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Индексация также коснётся получателей социальных пенсий — по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Индексация рассчитывается с учётом роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 год. Социальную пенсию в Ростовской области 79 тысяч человек. В отличие от индексации страхового вида пенсий, проведённой с 1 января 2018 года, индексация социальной пенсии по государственному обеспечению распространяется как на работающих, так и на неработающих пенсионеров.
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