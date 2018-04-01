Постановление об индексации социальных пенсий вступает в силу

Постановление об индексации социальных пенсий 1 апреля 2018 г. вступило в силу.

«Утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 г. в размере 1,029.

Расходы на проведение с 1 апреля 2018 г. индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 9,6 млрд руб. до конца года», — говорится в документе.

При индексации социальных пенсий также повышаются установленные в соответствии с федеральным законом пенсии отдельным категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие категории граждан).

Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии. Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.