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«Самарские коммунальные системы» составили свой Топ-100
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«Самарские коммунальные системы» составили свой Топ-100 

Волга Ньюс 2 часа назад
Сейчас «Самарские коммунальные системы» сосредоточили своё внимание на взимании долгов с самых крупных должников. Первыми стали должники частного сектора. В марте 2018 года в СКС составили список Топ-100 злостных должников — владельцев частных домов всех районов Самары с наибольшими долгами за предоставленные услуги. Общий долг этой сотни за воду и канализацию составил 4,5 млн рублей. Возглавил этот антирейтинг житель Зубчаниновки с ул. Магистральной с суммой долга 81,9 тыс. рублей.
Все неплательщики, вошедшие в Топ-100, получили от СКС уведомление о долгах и предупреждение об отключении. По состоянию на конец марта прекращено водоснабжение 35-ти частных домов, чей общий долг составил 1,5 млн рублей. Большая часть отключённых поспешила расстаться с долгами сразу после отключения или, написала гарантийные письма о рассрочке платежа и начала оплачивать частями. Отключения и погашение задолженностей продолжаются. На очереди все остальные должники СКС.
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение приблизилась к 1,5 млрд рублей.
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