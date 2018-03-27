Страховые выплаты арендаторам «Зимней вишни» не превысят 100 млн рублей 

Страховые выплаты арендаторам сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» не превысят 100 млн руб., сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
"Некоторые арендаторы были застрахованы. В основном, это арендаторы с первого этажа. Но страховые выплаты им, по нашим данным, не превысят 100 млн руб. Конечно, на фоне 1 млрд руб. приблизительных убытков это очень мало", — сказал Юргенс.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека.