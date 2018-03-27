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Страховые выплаты арендаторам «Зимней вишни» не превысят 100 млн рублей
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Страховые выплаты арендаторам «Зимней вишни» не превысят 100 млн рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Амител
Страховые выплаты арендаторам сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» не превысят 100 млн руб., сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
"Некоторые арендаторы были застрахованы. В основном, это арендаторы с первого этажа. Но страховые выплаты им, по нашим данным, не превысят 100 млн руб. Конечно, на фоне 1 млрд руб. приблизительных убытков это очень мало", — сказал Юргенс.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека.
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