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Выгодная страховка: как сэкономить на покупке ОСАГО в 2018 году
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Выгодная страховка: как сэкономить на покупке ОСАГО в 2018 году 

Мир24 38 минут назад
Фото: Мир24
Правила обязательного страхования автогражданской ответственности меняются ежегодно, как и цена ОСАГО. Сегодня в Москве она составляет 10 тысяч рублей, по всей России — чуть ниже. Однако и эту сумму можно снизить. Телеканал «МИР 24» выяснил топ-5 простых способов, которые помогут сохранить бюджет.
Для начала стоит выбрать компанию с низким базовым страховым тарифом. Размер устанавливается каждой страховой компанией индивидуально. Чтобы сэкономить, нужно обзвонить несколько подобных фирм и уточнить величину базового тарифа, дальше выбрать самую низкую цену.
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ТОП недорогих автомобилей
Второй способ — изменить коэффициент территории. Например, в Рязани при расчете стоимости полиса, базовый тариф умножается на 1,4, а для любого другого города области — на 0,9, в Москве — на 2, в Подмосковье — на 1,7. Применение коэффициента зависит от места регистрации автомобиля или его владельца.
Эксперты не советуют покупать открытую страховку, если в этом нет особой необходимости. Проще вписать потенциальных водителей в сам полис. Это поможет в будущем при учете понижающих коэффициентов.
Следующий способ экономии связан с самим ДТП и коэффициентом бонус-малус. Проще самому оплатить ремонт при небольшой аварии, такой как царапина или легкое повреждение одной детали. Это поможет избавиться от повышающих коэффициентов в будущем. Всего одно ДТП в первый год вождения по вашей вине будет влиять на стоимость ОСАГО в последующие 14 лет, а три ДТП подряд умножат стоимость полиса в 3 раза.
И, наконец, коэффициент использования. Можно снизить стоимость страховки, если автомобиль не эксплуатируется летом или зимой (в течение трех месяцев и более).
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