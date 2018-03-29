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На проспекте Кирова в Саратове снег повредил магазин
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На проспекте Кирова в Саратове снег повредил магазин 

Новости Саратова 43 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Скопившаяся на вывеске одного из магазинов на центральной пешеходной улице наледь сорвала конструкцию.
Инцидент произошел 28 марта недалеко от Крытого рынка на пересечении проспекта и ул. Чапаева. Рядом со «Столовой №1» рухнула реклама магазина.
Соседние торговые заведения начали профилактическую очистку своих козырьков и крыш от снега и льда. Предприниматели не хотят нести убытки от капризов погоды. Однако не все, видимо, успевают сделать это.
О пострадавших при обрушении вывески не сообщается. Ранее в Саратове от снега рухнуло здание неработающего рынка в районе аэропорта. А также — козырек магазина электронике в Заводском районе Саратова (на фото). Жертв удалось избежать.
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