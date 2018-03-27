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Названы регионы РФ с самыми дисциплинированными заемщиками
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Названы регионы РФ с самыми дисциплинированными заемщиками 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе, Крыме и в Ненецком автономной округе, гласит исследование РИА Рейтинг. У этих регионов задолженность по выплате кредитов составляет наименьшую в стране сумму.
Низкая доля просрочки по кредитам, по данным экспертов, наблюдалась в северных регионах и в некоторых субъектах Приволжского федерального округа. В число лидеров вошли Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Чувашская и Удмуртская республики, Якутия, Мордовия, Магаданская область и Камчатский край.
Выгодная сделка
Почему стоит взять кредит на ипотеку } В республике Ингушетия доля задолженности в последнее время значительно снизилась, но пока остается самой высокой в РФ — 23,9%. Также в первых строчках антирейтинга: Карачаево-Черкессия, Бурятия и Адыгея.
В целом, по мнению специалистов, рынок розничного кредитования в России в 2017 году продемонстрировал хорошие темпы роста — 12,7% (в 2016-м — 1,1%). Ставки по кредитам снижаются, у потребителей растет уверенность в завтрашнем дне. Сказывается на статистике и востребованность ипотеки.
Просроченная задолженность населения по кредитам сократилась с 7,94% (на 1 января 2017 года) до 6,98% (на 1 января 2018 года) — это минимальный уровень с апреля 2015-го.
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