ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,8%

ВТБ запускает акцию со сниженными ставками по ипотеке. Клиенты смогут оформить ипотечный кредит от 8,8% годовых. Предложение действует до 31 мая 2018 года.

Оформить ипотечный кредит по программе «Больше метров — меньше ставка» теперь можно под 8,9%. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м. (включительно).

По кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке ставка снижена до 9% для зарплатных клиентов Группы ВТБ, до 9,3% — для клиентов других банков.

Ипотечный кредит на цели рефинансирования ипотеки в другом банке по ставке 8,8% доступен зарплатным клиентам банка в рамках специальной программы «Люди дела», которой могут воспользоваться работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.

По программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3% годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2,435 млн рублей.

По итогам первых двух месяцев 2018 года ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.

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