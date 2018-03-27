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Почти в два раза увеличился объем ввода жилья в Нижегородской области
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Почти в два раза увеличился объем ввода жилья в Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Почти в два раза увеличился объем ввода жилья в Нижегородской области за первые два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Нижегородстата.
Согласно официальным данным, в течение января—февраля 2018 года в области построили 809 жилых домов на 2596 квартир общей площадью 197,1 тысячи квадратных метров. Таким образом, за год объем ввода жилья в регионе вырос в 1,9 раза.
Напомним, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил законодательно поддержать нижегородских обманутых дольщиков и внести поправки в федеральные законы. По мнению главы региона, следует обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.
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