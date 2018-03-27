Почти в два раза увеличился объем ввода жилья в Нижегородской области

Почти в два раза увеличился объем ввода жилья в Нижегородской области за первые два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Нижегородстата. Согласно официальным данным, в течение января—февраля 2018 года в области построили 809 жилых домов на 2596 квартир общей площадью 197,1 тысячи квадратных метров. Таким образом, за год объем ввода жилья в регионе вырос в 1,9 раза. Напомним, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил законодательно поддержать нижегородских обманутых дольщиков и внести поправки в федеральные законы. По мнению главы региона, следует обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.