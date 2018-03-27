Военной ипотеке готовят новые условия

России солдаты-контрактники и офицеры, ранее оформившие военную ипотеку с высокой процентной ставкой (до 14-16% годовых), смогут пересмотреть условия договоров. Они получат возможность снизить ставку до текущего рыночного уровня (сейчас — примерно 9%). Соответствующий пакет документов подготовило Минобороны , пишут "Известия"

Сейчас документ находится на этапе межведомственных согласований.

Программа военной ипотеки была запущена в 2005 году. Сегодня это основная форма обеспечения военнослужащих жильем. За истекшее время заключены сделки о приобретении жилых помещений на общую сумму более 600 млрд рублей.

Сейчас военнослужащие, взявшие займы несколько лет назад под высокие проценты, не могут пересмотреть их условия. Новое постановление позволит им рефинансировать ипотечные кредиты. Это не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Согласно проекту постановления, для пересмотра условий ипотеки военнослужащему нужно будет обратиться в один из банков, где ему подберут схему рефинансирования. После этого понадобится получить одобрение кредита в федеральном государственном казенном учреждении «Росвоенипотека» — оно контролирует целевую трату государственных средств по соответствующей госпрограмме.

Для этого военнослужащему потребуется предоставить пакет документов: новый ипотечный договор с банком, график погашения, копию паспорта и реквизиты банковского счета, открытого для операций со средствами жилищного займа.

"Росвоенипотека" имеет право отказать в пересмотре условий ипотечного договора в случае предоставления неполного пакета документов или их неправильного оформления.