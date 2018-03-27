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В Украине оформить ОСАГО теперь можно через мобильное приложение
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В Украине оформить ОСАГО теперь можно через мобильное приложение 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Украинское законодательство в феврале этого года разрешило оформлять полис автогражданки в электронном виде. Теперь этот удобный сервис стал доступен водителям реально. Первая покупка ОСАГО непосредственно через мобильное приложение уже состоялась. Этой услугой воспользовалась киевлянка Олеся Цимбал. Уже в автомобиль она вдруг вспомнила, что срок ее автогражданки закончился. Поэтому она посредством скачанного на свой смартфон специального приложения оформила ОСАГО и уже через несколько минут продолжила движение с действующей страховкой.
«Оформить страховку теперь очень просто. Для этого достаточно бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении для водителей «Жовта Кнопка» и сфотографировать ваш предыдущий полис. Или паспорт, код и техпаспорт — если это ваша первая «цивилка», — объясняет Аркадий Вершебенюк, руководитель компании «British Auto Club» — Вся процедура, от установки приложения до оплаты и активации ОСАГО, занимает около 15-30 минут».
Отсутствие полиса автогражданки является одной из пяти самых актуальных и распространенных водительских проблем помимо проколотого колеса, севшей аккумуляторной батареи, заклинившего замка и вызова эвакуатора. Каждый водитель должен иметь при себе действующую автостраховку. Это поможет избежать многих проблем в случае ДТП и возместить ущерб, многократно превышающий стоимость самого полиса. Отсутствие автогражданки является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 875 гривен.
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