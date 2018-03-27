Аудитория российских кешбэк-сервисов подскочила на 141%

Количество пользователей крупнейших российских кешбэк-сервисов за 2017 год увеличилось на 141%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные SimilarWeb и сервиса ePN. Крупнейший партнер подобных сервисов — китайский AliExpress.

По количеству зарегистрированных пользователей первое место у сервиса LetyShops — 5,4 млн регистраций. Общий оборот, который сервис генерирует магазинам-партнерам, в прошлом году превысил $400 млн Второе место занимает сервис «Копикот.ру» с 2,5 млн пользователей. А у ePN по итогам прошлого года аудитория выросла втрое и составила 1,9 млн Выручка компании подскочила на 292%, а общий оборот сервиса превысил $300 млн По собственным данным LetyShops, 37% оборота сервиса приходится на площадку AliExpress, а оставшаяся часть распределяется между 1,18 тыс. точек, представленных в сервиса. У ePN примерно 90% покупок приходится на AliExpress. А у «Копикот.ру» доля AliExpress в обороте не превышает 50%.

Представители кешбэк-сервисов заявляют, что доля конкурентов AliExpress в оборотах компании увеличивается. А в «Копикот.ру» весь прошлый год пытались сократить долю китайской компании в обороте, так как AliExpress ежегодно снижает ставку кешбэка. Вместе с этим средний чек на китайской онлайн-площадке за 2017 год сократился на 30% и составил 381 рубль.

Официально AliExpress не предоставляет в России кешбэк, отмечает издание. В китайской компании заявляют, что кешбэк-сервисы работают с партнером AliExpress, который регулирует величину комиссии.