Зеленогорский ломбард оштрафовали за высокие проценты по кредитам 

В частности, вопреки федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», ломбард существенно завышал стоимость займа. Кредиты ломбард выдавал под 82% годовых, что существенно расходится с предельными нормативами, установленными Центробанком.
Подобное условие кредитного договора признается недействительным, а действия кредитной организации — неправомерными, пояснили в Роспотребнадзоре.
За выявленные нарушения ломбард «Золотой Меркурий +» оштрафован на 10 000 рублей, организации предписано устранить нарушения.