Ещё
Зеленогорский ломбард оштрафовали за высокие проценты по кредитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленогорский ломбард оштрафовали за высокие проценты по кредитам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В частности, вопреки федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», ломбард существенно завышал стоимость займа. Кредиты ломбард выдавал под 82% годовых, что существенно расходится с предельными нормативами, установленными Центробанком.
Подобное условие кредитного договора признается недействительным, а действия кредитной организации — неправомерными, пояснили в Роспотребнадзоре.
За выявленные нарушения ломбард «Золотой Меркурий +» оштрафован на 10 000 рублей, организации предписано устранить нарушения.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Госдума приняла закон о прямых расчетах за услуги ЖКХ СМИ: правительство хочет повысить подоходный налог для выполнения обещаний Путина Доходы россиян за год вырастут до 60 триллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России122
В ФРГ вступились за Россию31
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ653
Путин прибыл в Кемерово214
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»492
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение