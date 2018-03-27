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Банк УРАЛСИБ расширил возможности обслуживания для предпринимателей
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Банк УРАЛСИБ расширил возможности обслуживания для предпринимателей 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Банк УРАЛСИБ расширил возможности сквозного обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое позволяет клиентам Банка УРАЛСИБ обслуживаться в любом отделении Банка своего населенного пункта.
Теперь в рамках сквозного обслуживания совершать операции по расчетному счету могут не только лица, указанные в карточке с образцами подписей организации, но и представители компании, действующие на основании доверенности.
«Многие предприниматели предпочитают решать финансовые вопросы в офисе банка, где компетентные менеджеры в формате живого общения ответят на вопросы и дадут квалифицированные рекомендации, — отмечает Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ. –При этом предпринимателю зачастую удобно не быть привязанным к одному конкретному офису, а иметь возможность приехать в любой другой, который находится рядом. Такая возможность есть у наших клиентов-предпринимателей уже больше года. А теперь это могут делать также представители компании клиента по доверенности».
В рамках сквозного обслуживания клиенты Банка могут воспользоваться следующими услугами:
исполнение платежных поручений, предоставленных на бумажном носителеприем и пересчет наличных в кассе Банкавыдача наличных в кассе Банкаоформление расчетных документовизготовление справок, копий расчетных документов, выписок по счетуисполнение запросов по платежам, зачислениям по счету, розыску переводов, отправленных в другие кредитные организацииприем предварительных кассовых заявок на получение наличных.
Подробную информацию о продуктах и программах ПАО Банк УРАЛСИБ для бизнеса, а также адреса отделений Банка можно узнать на сайте uralsib.ru и по телефону 8-800-700-77-16.
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