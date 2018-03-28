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Кредитные мошенники активизировались в Приморье
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кредитные мошенники активизировались в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморском крае активизировались кредитные мошенники, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
Так, 30-летняя жительница поселка Тимирязевский обратилась в полицию, где рассказала, как обманным путем у нее похитили денежные средства в сумме более 22 тысяч рублей.
Потерпевшей перезвонили якобы работники банка и сообщили о готовности предоставить ей необходимую сумму, но в связи с тем, что банк находится в другом городе, необходимо оплатить пошлину за перевод денежных средств и расходы курьерской службы. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Другой жертвой такого же вида мошенничества стал житель Уссурийска.
Полиция настоятельно рекомендует приморцам не пользоваться услугами сомнительных кредиторов в сети Интернет, при совершении различных финансовых операций пользоваться только проверенными сервисами.
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