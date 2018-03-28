Кредитные мошенники активизировались в Приморье

Так, 30-летняя жительница поселка Тимирязевский обратилась в полицию, где рассказала, как обманным путем у нее похитили денежные средства в сумме более 22 тысяч рублей.

Потерпевшей перезвонили якобы работники банка и сообщили о готовности предоставить ей необходимую сумму, но в связи с тем, что банк находится в другом городе, необходимо оплатить пошлину за перевод денежных средств и расходы курьерской службы. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Другой жертвой такого же вида мошенничества стал житель Уссурийска.

Полиция настоятельно рекомендует приморцам не пользоваться услугами сомнительных кредиторов в сети Интернет, при совершении различных финансовых операций пользоваться только проверенными сервисами.