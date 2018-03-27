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Объем «свободных денег» у россиян достиг максимума
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«Ромир»: объем «свободных денег» у россиян достиг максимума с 2008 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Россияне в январе-феврале 2018 года имели больше "свободных денег", чем в аналогичные периоды в прошлые годы, говорится в исследовании, подготовленном холдингом "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Свободные деньги" домохозяйств в контексте исследования "Ромира" — это денежные средства, которые остаются у них после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Объем свободных денег у россиян в 2017 году достиг максимума с 2008 года и составил, по уточненным данным, 18,5 тысячи рублей в среднем на человека в месяц.
"В январе текущего года размер сводных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи", — отмечают авторы исследования.
С учетом близких среднегодовых значений ИСД в 2017 году и двух месяцев 2018 года почти совпали и результаты покупательской способности свободных денег за эти периоды в приложении к среднестатистической стоимости билетов в кино.
Так, если бы российская семья захотела на все свободные деньги купить билеты в кино, то в прошлом году и начале текущего ей удалось бы приобрести порядка 74 билетов. "Ближе всего по "билетным результатам" к сегодняшним самым высоким показателям оказались результаты 2014 года, когда на все свободные деньги можно было приобрести 70 билетов в кино. Но, отметим, что тогда и величина ИСД в среднем за год равнялась 17 тысячам рублей", — сообщили в "Ромир".
"Ромир" — российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа— и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.
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