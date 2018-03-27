Страховка для банкрота

Инвестиционное страхование жизни и индивидуальный пенсионный план — два финансовых продукта, которые позволяют сохранить деньги в сложной ситуации. Например, при разводе или в случае ареста имущества. О плюсах и минусах страхования и пенсионных сбережений — в тексте Банки.ру

Финансовый зомбоапокалипсис

Число россиян, признанных банкротами, неуклонно растет. По данным «Федресурса», только в прошлом году суды приняли почти 30 тыс. решений о признании банкротами граждан и индивидуальных предпринимателей. А всего с момента введения процедуры банкротства физлиц в эту категорию уже попали 56 тыс. человек. При этом каждый год количество банкротов только растет — по итогам 2017 года оно увеличилось на 30%.

Как ожидают в юридической компании «Стопдолг», в этом году еще 43 тыс. граждан могут оказаться банкротами. «И это все еще достаточно низкая цифра, учитывая количество должников, которым подходит процедура банкротства», — говорит генеральный директор «Стопдолга» Алексей Демин . По его оценке, количество потенциальных банкротов, их еще называют «финансовыми зомби», превышает 1,6 млн человек. «Постепенно российская практика приблизится к общемировой, и у нас также будет банкротиться 3—8% от числа должников», — уверен Демин.

Для сравнения: в США на 100 тыс. человек приходится 250 банкротов, в Канаде — 176, в Германии — 132. В России этот показатель составляет 19 человек.

Продуктовый виджет

Как считают эксперты, граждане все еще не используют этот инструмент из-за правовой безграмотности и страха признать свою финансовую несостоятельность. Между тем сама процедура не так сложна: по закону объявить себя банкротом имеет право любой, независимо от того, задолжал ли он банку или за коммунальные услуги. Сумма долга должна быть больше 500 тыс. рублей (без учета штрафов, пеней), а срок задолженности — превышать 90 дней. Обращаться в суд необходимо не позднее чем через месяц после наступления такой ситуации. Должнику назначается конкурсный управляющий, услуги которого придется оплачивать самому гражданину (по оценкам компании «Стопдолг», обычно эта сумма составляет от 50 тыс. до 150 тыс. рублей), который должен описать и продать имущество для погашения долга. После завершения всех процедур банкрот уже не должен никому. Однако в течение следующих пяти лет он уже не имеет права повторно прибегнуть к банкротству.

Главный риск — лишиться ценного имущества, и это еще одна причина, почему граждане пытаются избежать банкротства. По закону обратить взыскание нельзя только на жилье (если оно единственное и не находится в залоге по договору ипотеки), личные вещи и предметы первой необходимости. Получается, есть риск, что после банкротства вы останетесь буквально в одной рубашке. О сбережениях на черный день, планах накопить на образование или новый автомобиль можно забыть.

Защита от кредитора

Между тем на финансовом рынке есть инструменты, вполне легально позволяющие защитить свои деньги от жадных лап кредиторов: инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и индивидуальный пенсионный план. Первую услугу предлагают страховые компании, однако заключить договор можно и в банке, если он выступает в роли агента. В зависимости от целей и условий различают инвестиционное страхование жизни и накопительное страхование жизни (НСЖ). Главное различие — в сроках и наличии гарантии возврата вложенных средств.

Накопительное страхование — это, по сути, аналог пенсионных программ. Оно актуально, например, для тех, кто намерен скопить капитал для оплаты учебы или на первый взнос по ипотеке. Договор можно заключить на 15—20 лет и в течение этого срока делать взносы. Их размер зависит от суммы, которую планируется накопить. При этом клиентам, заключившим договор НСЖ, гарантируется доходность на уровне 2—3%, плюс возможный инвестиционный доход.

Минимальный срок заключения договора ИСЖ, как правило, составляет 3—5 лет, по завершении которых страховая компания должна вернуть клиенту деньги плюс накопленный инвестиционный доход. Если застрахованному вдруг срочно понадобятся деньги, он может забрать их досрочно. Но в этом случае ему придется уплатить штраф. Компания может вернуть клиенту только 70—90% вложенных средств.

Хотя банки-агенты часто рекламируют ИСЖ как альтернативу депозиту, но с потенциально большей доходностью, однако заработать на ИСЖ можно равно так же, как и потерять. Например, в СК «АльфаСтрахование» предлагают клиенту рискнуть 20% вложенной суммы. Средства в большем размере размещаются в депозиты, производные инструменты и акции компаний технологического сектора. В Сбербанке обещают вернуть 100% внесенной суммы. Деньги клиента делятся на две части: первую компания вкладывает в депозиты и облигации, вторую — в более рискованные активы (например, в акции потребительских компаний и IT-сектор). «Рыночный риск в том, что доходность ИСЖ не гарантируется, поскольку зависит от конъюнктуры финансового рынка. В случае если направление стоимости базового актива было выбрано неверно, клиент получает только внесенную сумму», — объясняет руководитель правового управления компании «Сбербанк страхование жизни» Александр Козинов

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Один из главных плюсов ИСЖ — возможность получить налоговый вычет. Максимальная сумма — 15,6 тыс. рублей. Если клиент делает взносы ежегодно, то получать вычет он может каждый год. С точки зрения доходности ИСЖ может быть выгоднее, чем накопительное страхование, в котором компании используют консервативные стратегии. В частности, в сентябре прошлого года генеральный директор СК «АльфаСтрахование-Жизнь» Алексей Слюсарь говорил, что доходность по его компании колеблется от 2% до 30%. Клиенты «Сбербанк страхование жизни» в прошлом году заработали в среднем 6—7%, самой доходной стала стратегия инвестирования в IT-сектор (+37,5% годовых), а вот выбравшие стратегию «Продукты питания» клиенты потеряли за год 4,9%.

Продукты, связанные со страхованием жизни, обладают еще одним важным свойством: по закону внесенные денежные средства принадлежат страховщику и не являются имуществом самого клиента. «Поэтому в случае его банкротства их нельзя отнести к средствам, находящимся у третьих лиц», — поясняет Козинов. Так что эти деньги нельзя конфисковать, на них нельзя наложить арест, они не подлежат разделу между супругами при разводе. Тем более если долг образовался после вступления в силу договора со страховщиком. Все деньги выплачиваются только клиенту или тем, кого он указал в договоре. Правда, указывает эксперт, как только закончится срок действия договора, компания обязана выплатить клиенту причитающуюся ему сумму, и формально деньги становятся собственностью гражданина, а значит, на них могут распространятся и ограничения, наложенные на другие счета.

Есть и другие тонкости: например, если истец сможет доказать в суде, что договор со страховой компанией был заключен неправомерно, то деньги могут взыскать. Но и здесь суд может встать на сторону клиента страховой компании. «У нас был прецедент, когда при разводе супруга оспорила заключение договора ИСЖ, так как он был заключен без ее согласия. В процессе действия суд не смог ничего сделать с этим договором. Клиентом было принято решение о заключении дополнительного соглашения с переводом прав по договору на супругу. То есть клиент самостоятельно распорядился своими деньгами», — рассказал Александр Козинов.

Пенсионеры вне закона

Индивидуальные пенсионные программы (ИПП) относятся к добровольным видам пенсионного обеспечения, поэтому, в отличие пенсионных накоплений, государство не гарантирует их возврат. В случае банкротства НПФ клиентам, заключившим договор ИПП, остается надеяться лишь на эффективность действий конкурсного управляющего. С этой точки зрения эксперты рекомендуют обращать внимание на то, кто является собственником фонда, насколько прозрачна его инвестиционная политика, какая у фонда репутация на пенсионном рынке, как долго он работает, есть ли отделение фонда в вашем городе и доступны ли онлайн-сервисы.

Кроме того, стоит внимательно отнестись и к условиям самого договора ИПП. Например, предусмотрена ли в нем возможность досрочно забрать пенсионные взносы и полученный инвестиционный доход. Правда, в случае досрочного расторжения договора (как правило, это можно сделать уже через 2—3 года) многие фонды обещают вернуть 100% уплаченных взносов и часть инвестиционного дохода. Например, у НПФ Сбербанка в случае расторжения договора ИПП через два года клиенту выплачиваются его взносы плюс 50% заработанного от инвестиций дохода. Через пять лет фонд обещает вернуть взносы и полученный доход полностью.

Инвестиции в ИПП не гарантируют, что эти деньги будут защищены от рыночных рисков. В 2016 году некоторые НПФ показали отрицательную доходность по портфелям пенсионных резервов (в них находятся средства, поступившие в рамках негосударственных пенсионных программ). Рекордный убыток показал фонд «Авиаполис», потерявший за год почти треть средств клиентов. По итогам 2017 года рекордсменами по убыткам, видимо, будут фонды, аффилированные с банком «ФК Открытие» : за девять месяцев 2017-го убытки от инвестирования резервов « НПФ Электроэнергетики » составили 24%, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» потерял 10,8%.

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Правда, на более длинном горизонте — свыше 7—8 лет — НПФ могут компенсировать потери. По расчетам генерального директора УК «КапиталЪ» Вадима Соскова , накопленная доходность, инвестирования с 2009 года, у большинства управляющих пенсионными средствами выше уровня инфляции.

Плюсы ИПП в том, что клиент сам может регулировать периодичность и размер взносов, исходя из текущей ситуации с доходами, а также в возможности получить налоговый вычет. Условия те же, что и при страховании жизни: 13% от суммы, не превышающей 120 тыс. рублей. И, как случае с ИСЖ, на счета клиента, находящиеся в НПФ, не распространяются судебные взыскания. «Средства, которые внесены в пенсионный фонд, взыскать сложно: это уже обязательства фонда, а не средства клиента. Также сложно взыскать уже назначенную пенсию», — комментирует представитель НПФ «Сафмар». Иначе говоря, в отличие от ИСЖ, приставы не смогут наложить арест на пенсионные деньги даже после того, как закончился срок действия договора с НПФ. Разумеется, если клиент фонда не решил забрать всю накопленную сумму и перевести ее, например, на банковский счет.