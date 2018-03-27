«Дети остаются без крыши над головой»

Жительницу Подмосковья с тремя маленькими детьми из-за не погашенного своевременно займа, взятого в нелегальной микрофинансовой организации, выселяют из квартиры. Как такое возможно?

Банке России признают, что сейчас любое юридическое лицо может выдавать займы под залог недвижимости. Регулятор рассчитывает внести изменения в закон и предоставить это право только поднадзорным ему организациям. Пока же происходят истории, подобные той, в которой разбирался Банки.ру

«Наша семья попала в большую неприятность»

Фотограф Юлия Каплун опубликовала в Facebook пост с просьбой о помощи. «Наша семья попала в большую неприятность! Нас обманули мошенники, продали нашу квартиру и требуют выселения», — написала она.

По ее словам, собственник квартиры, мама Юлии, взяла заем в компании «Центр займов 365» и заключила договоры займа и залога. «Договор был заключен в июне 2017 года, по нему образовалась просрочка, но маму заверили, что можно оплатить всю сумму долга в конце срока действия договора в июне 2018 года. В феврале появился человек, который сообщил, что он приобрел квартиру, и показал договор купли-продажи. Мы обратились в Росреестр и выяснили, что квартира была перепродана несколько раз», — рассказала Юлия Каплун. По ее словам, к настоящему времени она обратилась в полицию с заявлением о том, что ее семье угрожают выселением. Кроме того, семья планирует обратиться в суд, чтобы оспорить сделки с перепродажей квартиры.

«Я многодетная мама троих маленьких несовершеннолетних детей, находящаяся в декрете. Возраст детей 3 года, 1 год и 1 год. В этой же квартире проживают мои родители-пенсионеры! Мой папа врач и он сейчас на пенсии, ему 70 лет! Мы все живем и прописаны в этой квартире! Наши маленькие дети остаются без крыши над головой», — говорится в ее сообщении в Facebook.

«Люди были полностью уверены в финансовой неграмотности клиента»

Банки.ру уточнил, что указанная компания отсутствует в госреестре микрофинансовых организаций. То есть не является легальной МФО и не поднадзорна Банку России. Но, как выяснилось, в законодательстве нет запрета на выдачу займов под залог недвижимости: этим может заниматься любое юридическое лицо.

«Осуществлять деятельность по выдаче займов под залог недвижимости в настоящее время имеет право любое юридическое лицо, в том числе неподнадзорное Банку России», — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

При участии Банка России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6.1 федерального закона „О потребительском кредите (займе)“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации », согласно которому ипотечные кредиты и займы смогут выдавать исключительно поднадзорные Банку России организации и организации, определенные Единым институтом развития в жилищной сфере (АИЖК).

В подобной ситуации возможно оспорить заключенную сделку, считает директор НАПКА Борис Воронин . «По закону микрофинансовые организации имеют право выдавать физическим лицам микрозаймы до 1 миллиона рублей. В правоприменительной практике имеются случаи, когда заемщики, получавшие денежные средства в большем размере под залог недвижимости, оспаривали заключенные сделки и выигрывали суды. Пока эта ситуация не является широкомасштабной», — прокомментировал он.

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Такие резонансные случаи подтверждают, что серый рынок микрофинансирования продолжает работать, отмечает исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов

«Действительно, имели место случаи, когда заем выдавался под залог квартиры. Безусловно, люди, которые организовывали подобную финансовую схему, были полностью уверены в финансовой неграмотности клиента, его беззащитности и доверчивости. Наиболее резонансные случаи пришлись на компании, которые не состоят в официальном реестре. Это в очередной раз подтверждает, что серый рынок пока еще функционирует и с ним надо продолжать активно бороться. Эти организации действуют по схеме, когда подписываются договоры купли-продажи квартир, а не договоры залога. Любой заемщик должен перед оформлением суммы проверить, есть ли компания в реестре регулятора, — это простой шаг, который поможет обезопасить себя в будущем. Также перед подписанием стоит внимательно прочитать договор — по статистике, лишь 15% клиентов внимательно изучают документы», — указал Бахвалов.

«Право выселения в данном случае может быть реализовано»

По просьбе Банки.ру ситуацию прокомментировал юрист правового департамента HEADS Consulting Игорь Валуев:

— В данной ситуации очень много неясностей. В частности, непонятно, как залогодержатель уже успел перепродать квартиру два раза. Для того чтобы квартира могла быть перепродана, залогодержателю необходимо обратиться в суд, получить решение суда, получить исполнительный лист, обратиться к приставам. Должны быть проведены торги, на которых может быть реализована квартира. От того, кто, когда, сколько взял в долг, может зависеть и судьба квартиры. Могу сказать, что квартира, заложенная под заем, пусть и единственная, может быть отобрана по решению суда. Если сами взяли долг и заложили под этот долг как обеспечение свое единственное жилье (как в этом случае), то право выселения в данном случае может быть реализовано.

Вероятно, этой ситуации предшествовала довольно длинная история с долгом и его выплатой. Возможно, тут имели место и мошеннические действия со стороны нечистоплотных сотрудников микрокредитной организации. Для решения такой сложной и, вероятно, запущенной (как болезнь) проблемы автору поста необходимо прежде всего обратиться к юристам. Причем даже не на консультацию, а за правовым заключением, чтобы те досконально на основе всех документов изучили всю историю. И, разобравшись, дали свое заключение по вопросу чистоты всей сделки и действий микрокредитной организации на предмет соблюдения закона, нашли возможные лазейки по расторжению сделки и/или признанию залога недействительным.