Названы самые дешевые города Европы для отдыха на каникулах

Самым бюджетным городом Европы для отдыха на весенних каникулах, по мнению сотрудников издания The Telegraph, стал Краков , где можно провести время, потратив около 165 евро. На втором месте — Вильнюс , на третьем — Рига Москва также попала в рейтинг и заняла шестую позицию.

Так, в Кракове, где располагается самая большая средневековая площадь Европы (рыночная площадь), на проживание одного человека уйдет около 78 евро. Примерно столько же понадобится и на текущие расходы — питание, транспорт и так далее.

Порядка 89 евро нужно отложить туристу на проживание и 77 евро на другие расходы в Вильнюсе. Каникулы в Риге обойдутся в 173 евро.

Стоимость жилья в Москве оценили в 120 евро, а в целом бюджетный отдых в российской столице в 200 евро.