Ипотечников стало больше

Количество зарегистрированных сделок по ипотечному кредитованию в феврале выросло в Москве на 82 процента, сообщили в столичном управлении Росреестра

В минувшем месяце ведомство зарегистрировало 5 тысяч контрактов, тогда как год назад связать свою жизнь и кошелек с ипотекой решили лишь 2,7 тысячи москвичей. Динамика за месяц — с января 2018 года, в котором заключили 4,5 тысячи контрактов, — составила 11 процентов.

В ведомстве добавили, что в феврале было зарегистрировано более 10,1 тысячи прав на основании договоров куплипродажи жилья, что почти на 20 процентов больше, чем годом ранее, и на 21 процент больше показателя января. Растет и число заключенных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке. Минувший февраль «выдал» 5,6 тысячи таких договоров, тогда как в феврале 2017-го было зарегистрировано лишь 3,3 тысячи. Итоговый рост — 71 процент.

Цифры, если честно, ничуть не удивляют: ушедший год отметился практически полным восстановлением кредитования жилья после кризиса. Количество выданных кредитов приближается к уровню благополучных годов и, по мнению многих аналитиков, продолжит расти и дальше. Во всем «виновато» снижение ставок.

Например, в ушедшем году многие банки вслед за ЦБ снижали ставку четыре раза. Прибывает ипотечников и в связи с «детскими» программами, тоже активно внедряемыми многими финансовыми организациями. Льготная ипотечная ставка по таким программам обычно зависит от количества детей и действует несколько лет.

Многих подталкивает оформлять квартиру в кредит и ситуация с арендой. Ежемесячная цена за съемное жилье сейчас может превышать размер ежемесячной обязательной выплаты по ипотеке, и к кредитам начинают прибегать даже те, кто доселе старался не играть с государством ни в какие азартные игры. В общем, если экономика не огорошит население очередным неприятным сюрпризом, ситуацию можно будет с полным правом назвать вполне оптимистичной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— За последний год ставки действительно упали ощутимо: было больше 12 процентов, стало 7–8. Плюс к этому застройщики наводнили рынок квартирами по революционно низким ценам, государство ужесточило законы по ДДУ, так что все больше людей могут эти квартиры купить.