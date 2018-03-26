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Кто и зачем сдает жилье в аренду
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Кто и зачем сдает жилье в аренду 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Есть, конечно, люди, которые имеют по 4-5 квартир, доставшихся по наследству от родственников, и на сдачу которых можно жить припеваючи, но таких единицы.
"Нет общей статистики, сколько жилья сдается в аренду в России, — говорит Репченко. — Приводились данные по Москве: в столице сдается около 160 тысяч квартир, при том, что всего в городе их около четырех миллионов. Получается меньше пяти процентов. Это очень мало". Но к подобным подсчетам, по мнению эксперта, надо относиться с определенной долей скепсиса. Эти цифры берутся из баз данных риелторских агентств, но сколько людей сдают жилье через друзей-знакомых не знает никто
Сегодня все больше пенсионеров получают в качестве ежемесячной ренты доходы от сдачи жилья в аренду. Они целенаправленно копили деньги на покупку недвижимости, которая впоследствии будет приносить им гарантированный доход. «Еще есть целая когорта людей трудоспособного возраста, которые на фоне стремительного роста курса валют в 2014 году стали вкладывать свои накопления для их сохранения именно в жилье. И сейчас многие квартиры, приобретенные в тот период, вышли на рынок аренды, — рассказывает директор крупной компании недвижимости Мария Жукова. — Есть люди, которые приобретают недвижимость с помощью ипотеки, но хотят погасить этот кредит за счет арендаторов. А затем либо выгодно перепродают такое жилье, либо сами в него переезжают, улучшая таким образом свои жилищные условия. Определенная категория людей уезжает жить за границу, и для того, чтобы в течение этого времени квартиры не простаивали, сдает их в аренду. Впрочем, последняя категория не велика».
Заместитель директора департамента аренды квартир другого крупного агентства недвижимости Оксана Полякова добавляет, что некоторая часть арендодателей — это собственники жилья, которое они хотят продать. Но продажа у них «не горит», поэтому они ждут выгодных предложений. А чтобы скрасить процесс ожидания, ищут себе арендаторов. «В среднем около трети московских квартир, сдаваемых в аренду, одновременно выставлены и на продажу. В основном в такой схеме заинтересованы собственники либо наиболее низкобюджетных объектов, либо дорогостоящих, — поясняет Полякова. — Их сложнее всего выгодно продать в условиях финансовой нестабильности».
Доходность от аренды, как правило, не превышает 4-7 процентов годовых
Квартиры бизнес-класса, выставленные на продажу, реже одновременно сдаются внаем: их собственники не стеснены в средствах, чтобы содержать реализуемую недвижимость, пока она не продастся. «Существует и такая категория арендодателей, которые сдают свои квартиры, объединяются и снимают совместно многокомнатное и низкобюджетное жилье. Это антикризисный способ, который практикуют люди, оказавшиеся без работы», — констатирует Оксана Полякова.
Эксперты не считают, что аренда — это легкие деньги. «Убитые» однушки сейчас не пользуются спросом, — поясняет Репченко. — Особенно в крупных городах. Их владельцы все равно будут держать среднюю цену. Например, в Москве аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 30 тысяч в месяц, двухкомнатной — 40-45 тысяч. За такие деньги арендаторы хотят жить со всеми удобствами, а не только с бабушкиным шкафом полувековой давности". Поэтому, прежде чем сдать жилье, собственники хорошенько вкладываются в ремонт. «Доходность от аренды в России, как правило, не превышает 4-7 процентов годовых», — считает Мария Жукова.
Среди арендодателей много людей с различными фобиями. Как рассказывает Оксана Полякова, почти две трети арендодателей опасаются регистрировать квартирантов по месту пребывания, считая, что квартиранты передадут жилье в субаренду. Примерно половина наймодателей тревожатся о том, что жилец может взять кредит, а после скроется, и коллекторы будут его разыскивать по адресу съемной квартиры. И почти все собственники страшатся возможной порчи имущества и самой квартиры. «В действительности часть подобных страхов безосновательна, все вероятные проблемы могут быть предусмотрены в договоре найма. Необходимо просто его правильно составить», — уверена Полякова.
Аренда дорожает
По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, за последний год ставки аренды в большинстве крупных городов подросли. «Этот тренд связан с возобновлением роста доходов населения в частном секторе, восстановлением рынка труда, повышением потребительской уверенности населения. Если сравнивать с докризисными показателями, то они пока не достигнуты ни в одном из локальных рынков. Полному восстановлению рынка аренды мешает еще и резко возросшая конкуренция на нем, связанная с выводом в экспозицию квартир в недавно сданных новостройках», — добавляет Попов.
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