Составлен список самых желанных мест работы 

Работу в Amazon граждане США назвали самой престижной из-за перспектив карьерного роста. В итоге корпорация самого богатого человека на планете Джеффа Безоса заняла первое место в списке самых желанных мест работы, сообщает QZ со ссылкой на исследование LinkedIn.
В тройке лидеров рейтинга, составленного социальной сетью для профессионалов LinkedIn, также оказались Alphabet (Google) и Facebook.
В топ-10 вошли Apple, Tesla и The Walt Disney Company, а замыкает десятку лучших работодателей компания Netflix, занимающаяся производством и выпуском фильмов и сериалов.
По мнению экспертов, Amazon вполне заслуженно возглавила этот список, поскольку эта компания отличается ростом бизнеса и высокой доходностью, пишет издание.