Составлен список самых желанных мест работы

Работу в Amazon граждане США назвали самой престижной из-за перспектив карьерного роста. В итоге корпорация самого богатого человека на планете Джеффа Безоса заняла первое место в списке самых желанных мест работы, сообщает QZ со ссылкой на исследование LinkedIn.

В тройке лидеров рейтинга, составленного социальной сетью для профессионалов LinkedIn, также оказались Alphabet ( Google ) и Facebook.

По мнению экспертов, Amazon вполне заслуженно возглавила этот список, поскольку эта компания отличается ростом бизнеса и высокой доходностью, пишет издание.