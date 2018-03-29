Регионы направят в Минстрой РФ откорректированные «дорожные карты» по проблемным объектам до 15 апреля

«19 марта 2018 г. Дмитрий Анатольевич (председатель правительства РФ Д. Медведев — прим. Агентства «Москва» ) переутвердил форму «дорожных карт» по решению проблем пострадавших граждан. Она дополнилась несколькими, на наш взгляд, очень важными показателями. Но и еще очень важная вещь. Мы сейчас получим до 15 апреля по сути третий раз откорректированные «дорожные карты» со стороны субъектов. По некоторым субъектам мы два раза видели не совсем на наш взгляд правильную работу, с точки зрения права сдвигов сроков реализации по «дорожным картам» этих объектов», — сказал Н. Стасишин.

Он подчеркнул, что распоряжением Д. Медведева также утверждены новые правила по перестановке сроков по восстановлению проблемных объектов.

«Каждый субъект по каждому объекту, по которому он принял решение сдвинуть срок восстановления, обязан будет представить обоснование в министерство, то есть причины этого. Все это будет в публичном доступе на сайте Минстроя. Это необходимо для того, чтобы граждане понимали, в связи с чем второй квартал уезжает на третий, либо 2018 г. переезжает на 2019 г. Ну и контролирующий орган мог понимать, что просто взять и передвинуть срок больше не получится», — заключил Н. Стасишин.