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Информацию по обманутым дольщикам обновят до 15 апреля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Информацию по обманутым дольщикам обновят до 15 апреля 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Как сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, российские регионы должны внести изменения по количеству обманутых дольщиков и срокам восстановления их прав в «дорожные карты» до 15 апреля нынешнего года.
"Изменения направлены на упорядочение подсчета пострадавших граждан и контроля сроков восстановления прав. Необходимо утвердить и внести изменения в планы-графики до 15 апреля", — заявил глава Минстроя.
Надо напомнить, что распоряжением правительства России от 26 мая 2017 года №1063-р утверждена единая форма плана-графика по решению проблем пострадавших граждан, чьи права были нарушены.
На данный момент в регионах зарегистрировано 836 недостроенных объектов, в этом году планируется решить проблемы дольщиков 655 объектов.
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