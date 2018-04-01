Банкам, кредитующим застройщиков, Минстрой предлагает предоставить налоговые каникулы: разъяснения эксперта 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Региональные дорожные карты до 15 апреля дополнят конкретными сроками сдачи проблемных объектов

Минстрой подготовил законопроект, разрешающий регистрацию в апартаментах

Кто из российских девелоперов попал в «кремлевский доклад» Минфина США