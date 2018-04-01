Банкам, кредитующим застройщиков, Минстрой предлагает предоставить налоговые каникулы: разъяснения эксперта 

Для реализации этой инициативы в главу 25 второй части Налогового кодекса ведомство предлагает внести соответствующие изменения. Проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный специалистами строительного ведомства, опубликован на портале оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 24 апреля. По версии авторов законопроекта, предлагаемые изменения помогут оптимизировать операционные издержки банков по налоговому администрированию получаемых по целевым кредитам, выданным застройщикам в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве. Кроме того, это позволит оптимизировать налоговую нагрузку по указанным доходам, поскольку изменения позволят нести расходы по уплате налога на прибыль только после фактического получения дохода. Как считают в Минстрое, банкам следует предоставить право использовать кассовый метод при определении доходов в виде процентов по целевым кредитам, предоставляемым застройщикам в соответствии с 214-ФЗ. То есть тем самым признавать доход по таким операциям в момент фактического поступления денежных средств. Для портала ЕРЗ суть и значение предлагаемых новаций прокомментировал финансовый аналитик Александр СИНЕЛЬНИКОВ (на фото). «Разрешение банкам, предоставляющим застройщикам так называемые инвестиционные кредиты, отражать в отчетности процентные доходы кассовым методом, то есть на фактическую дату их получения, — это эффективная мера стимулирования кредитования нового строительства, — отметил специалист. — Инвестиционные кредиты для банков являются высокорискованными, поскольку они обеспеченны будущими потоками от реализации построенных жилых и нежилых объектов, которые на неустойчивом рынке могут стать проблемными. Кроме того, отличительная особенность кредитования строительства — отсутствие источников дохода у застройщиков на покрытие процентных платежей и погашения кредитов до начала реализации объектов. Банки вынуждены предоставлять заемщикам отсрочки по уплате процентов на сравнительно продолжительный срок инвестирования в строительство. При этом в соответствии с банковским и налоговым регулированием банки обязаны начислять проценты, а доходы по ним включать в налоговые регистры в текущие отчетные периоды времени. Налоги на неполученные доходы начисляются и выплачиваются авансом, что, с учетом всех трех факторов, заставляет банки поднимать и без того высокую процентную ставку по инвестиционным кредитам. Новый закон позволит банкам уменьшить налоговую базу на неполученные процентные доходы и повысить привлекательность кредитования строительства», — подчеркнул эксперт.