В ФНС напомнили о новых налоговых вычетах

С этого года можно получить инвестиционный налоговый вычет. То есть вернуть уплаченный налог с доходов от продажи (погашения) ценных бумаг, но только если они находились в собственности налогоплательщика более трех лет, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). При этом предельный размер вычета не ограничен.

С этого года появился еще один налоговый вычет. Деньги, уплаченные в виде налога, можно вернуть за оплату независимой оценки своей квалификации.

Заявлять эти вычеты можно уже в 2018 году. Для этого нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. В обновленную форму декларации включены дополнительные разделы.

Кроме того, при расчете имущественного налогового вычета теперь достаточно указать кадастровый номер объекта, и при заполнении декларации не нужно вводить адрес на титульном листе, напомнили в ФНС.