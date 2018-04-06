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В ФНС напомнили о новых налоговых вычетах
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В ФНС напомнили о новых налоговых вычетах 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
С этого года можно получить инвестиционный налоговый вычет. То есть вернуть уплаченный налог с доходов от продажи (погашения) ценных бумаг, но только если они находились в собственности налогоплательщика более трех лет, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). При этом предельный размер вычета не ограничен.
С этого года появился еще один налоговый вычет. Деньги, уплаченные в виде налога, можно вернуть за оплату независимой оценки своей квалификации.
Заявлять эти вычеты можно уже в 2018 году. Для этого нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. В обновленную форму декларации включены дополнительные разделы.
Кроме того, при расчете имущественного налогового вычета теперь достаточно указать кадастровый номер объекта, и при заполнении декларации не нужно вводить адрес на титульном листе, напомнили в ФНС.
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