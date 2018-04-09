Россияне за счет налоговых вычетов получили более 180 млрд рублей

Социальных налоговых вычетов было предоставлено 1,9 миллиона. Например, это вычеты по лечению или приобретению медикаментов, на обучение, по договорам добровольного личного страхования или по суммам пенсионных и страховых взносов.

С этого года можно также получить инвестиционный налоговый вычет. То есть вернуть уплаченный налог с доходов от продажи (погашения) ценных бумаг, но только если они находились в собственности налогоплательщика более трех лет, отметили в ФНС. Также можно вернуть деньги, уплаченные в виде налога, и за оплату независимой оценки своей квалификации.