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Россияне за счет налоговых вычетов получили более 180 млрд рублей
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Россияне за счет налоговых вычетов получили более 180 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Всего было предоставлено 7,2 миллиона вычетов на сумму 1,4 триллиона рублей, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). По сравнению с 2016 годом число обратившихся выросло на 8 процентов.
Лидируют Московская область, где было предоставлено 248,3 тысячи вычетов, Москва — 296,6 тысячи, Свердловская область — 294,4 тысячи вычетов, Республика Татарстан — 292 тысячи и Санкт-Петербург — 254,1 тысячи вычетов. Меньше всего вычетов получили жители Республики Ингушетия — 2,4 тысячи и Чукотки — 2,2 тысячи. По всей стране имущественных вычетов было предоставлено более 5 миллионов. В таком случае средства возвращаются, например, за приобретенное жилье, в том числе в ипотеку. Вычет предоставляется как на стоимость самого жилья, так и на проценты по банковскому кредиту, понятно, в пределах уплаченного налога на доходы физических лиц.
Социальных налоговых вычетов было предоставлено 1,9 миллиона. Например, это вычеты по лечению или приобретению медикаментов, на обучение, по договорам добровольного личного страхования или по суммам пенсионных и страховых взносов.
С этого года можно также получить инвестиционный налоговый вычет. То есть вернуть уплаченный налог с доходов от продажи (погашения) ценных бумаг, но только если они находились в собственности налогоплательщика более трех лет, отметили в ФНС. Также можно вернуть деньги, уплаченные в виде налога, и за оплату независимой оценки своей квалификации.
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