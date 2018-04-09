Ещё
Россияне умело экономят на налогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне умело экономят на налогах 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: pixabay.com
По данным Федеральной налоговой службы, за прошлый год экономия составила 182 миллиарда рублей.
Как сообщила ФНС «Известиям» в 2017 году россияне сэкономили 182 миллиарда рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды. По мнению экспертов, популярность вычетов растет вместе с повышением финансовой грамотности населения, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не отходя от домашнего компьютера.
В общей сложности налоговый дисконт получили более 7 миллионов человек. В ФНС отметили, что часть денег может быть возвращена налогоплательщикам на счет, а часть послужит уменьшением налогооблагаемой базы при наличии доходов, налог с которых должен быть уплачен.
ТК «Звезда»: последние новости
Коммунальные услуги в России могут подорожать с 1 июля Путин подписал закон о прямых расчетах в ЖКХ Еженедельная телеаудитория RT выросла на треть
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ60
Сбербанк выступил с заявлением473
Дело Скрипаля завернуло в Сирию224
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече86
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1212
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение