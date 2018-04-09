Россияне умело экономят на налогах

По данным Федеральной налоговой службы, за прошлый год экономия составила 182 миллиарда рублей.

Как сообщила ФНС «Известиям» в 2017 году россияне сэкономили 182 миллиарда рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды. По мнению экспертов, популярность вычетов растет вместе с повышением финансовой грамотности населения, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не отходя от домашнего компьютера.

В общей сложности налоговый дисконт получили более 7 миллионов человек. В ФНС отметили, что часть денег может быть возвращена налогоплательщикам на счет, а часть послужит уменьшением налогооблагаемой базы при наличии доходов, налог с которых должен быть уплачен.