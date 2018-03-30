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ФНС начнет массовый расчет имущественных налогов физлицам за 2017 год в конце апреля
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ФНС начнет массовый расчет имущественных налогов физлицам за 2017 год в конце апреля 

РИАМО 30 марта 2018
Фото: РИАМО
Налоговые органы начнут массовый расчет имущественных налогов физическим лицам за 2017 год в конце апреля текущего года, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя управления ФНС России по Московской области Александр Комзов.
«В конце апреля налоговые органы Московской области планируют приступить к массовому расчету имущественных налогов физлицам за 2017 год. Срок уплаты имущественных налогов не изменился — 1 декабря», — сказал Комзов.
Он уточнил, что если в 2017 году у физлиц впервые возникло право на налоговую льготу, то налоговики рекомендуют заявить об этом до 15 апреля в целях учета льготы до начала массовых расчетов налогов. Направить заявление об использовании льготы и подтверждающие документы можно любым удобным способом: через МФЦ, обратившись лично в любую налоговую инспекцию.
«С 1 января 2018 года введена обязательная форма заявления, которое может быть предоставлено в любой налоговый орган, но теперь налогоплательщик не обязан, а вправе приложить к нему документы, подтверждающие право на льготное обложение», — добавил Комзов.
По его словам, важным изменением в порядке расчета земельного налога физлицами за 2017 год стало введение налогового вычета, уменьшающего земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. Таким образом, если площадь участка составляет не более 6 соток, налог взиматься не будет, а если участок больше, то налог будет рассчитан за оставшуюся площадь при отсутствии дополнительных местных льгот или вычетов.
«В льготную категорию вошли граждане, которые уже пользовались правом на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на 10 тысяч рублей: Герои Советского Союза, Герои РФ, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны ВОВ и боевых действий и другие. Право на новый вычет получили пенсионеры. Вычет предоставляется по одному земельному участку независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения участка. Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать участок для получения вычета, обратившись в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном участке», — заключил Комзов.
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