Госадмтехнадзор и ОНФ продолжат совместно бороться с мусором в Подмосковье в 2018 году

Фото: В Подмосковье

Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья и активисты Общероссийского народного фронта продолжат совместную борьбу по выявлению незаконных свалок и навалов мусора в регионе в 2018 году, сообщается на официальном портале правительства Московской области «В летний сезон, когда нагрузка на область увеличивается в два-два с половиной раза из-за наплыва дачников, растет и количество мусора — свалок, навалов. Активисты ОНФ традиционно помогают сотрудникам Госадмтехнадзора бороться с мусором. У них есть собственная карта, которая называется «Генеральная уборка», где отмечаются свалки в каждом муниципалитете. Все жители Подмосковья могут ее самостоятельно обновлять, внося координаты свалок и мусорных навалов», — сказала глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева Она добавила, что инспекторы ведомства максимально оперативно добиваются ликвидации свалок. В 2018 году такая работа будет продолжена. По словам начальника Госадмтехнадзора региона, Московская область вошла в десятку лучших субъектов Российской Федерации по уборке мусора по результатам весны, лета и осени 2017 года благодаря сотрудничеству ведомства с ОНФ.