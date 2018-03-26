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Вологодской области необходимо еще 290 млн руб. на доведение МРОТ до прожиточного минимума
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Вологодской области необходимо еще 290 млн руб. на доведение МРОТ до прожиточного минимума 

ТАСС 1 час назад
ВОЛОГДА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области изыщет дополнительные 290 млн рублей на доведение МРОТ до прожиточного минимума. О соответствующем поручении сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Принято постановление правительства РФ о выделении всем субъектам федерации 20 млрд рублей на доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума. В Вологодскую область из федерального бюджета поступит 194 млн рублей, чего недостаточно. Нам предстоит вместе с муниципалитетами изыскать дополнительные средства, общие дополнительные расходы — 484 млн рублей, то есть нам не хватает 290 млн рублей. Прошу подготовить предложения, поручение президента должно быть выполнено на 100%", — сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.
Повышение МРОТ запланировано с 1 мая 2018 года — до 11 163 рублей в Вологодской области, отмечала ранее заместитель губернатора, начальник Департамента финансов области Валентина Артамонова.
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