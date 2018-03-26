Полис обязательного медицинского страхования можно оформить дистанционно 

Жителям Москвы и Зеленограда стала доступна услуга оформления полиса ОМС в онлайн-режиме. Сервисом могут воспользоваться горожане старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на портале mos.ru или федеральном сайте госуслуг. Для подтверждения данной записи на сайте госуслуг следует обратиться в городской центр «Мои документы» с паспортом. Заявление на получение полиса принимаются на сайте в каталоге «Услуги». Нужно выбрать раздел «Здоровье», далее перейти к подразделу «Оформление полиса обязательного медицинского страхования» и выбрать форму полиса. Если заявитель сделал выбор в пользу пластикового полиса, то ему потребуется отсканированная фотография и скан личной подписи. Затем предстоит выбрать страховую компанию и место получения документа.