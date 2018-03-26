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В Госдуме предложили запретить взыскивать с должников более половины зарплаты
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В Госдуме предложили запретить взыскивать с должников более половины зарплаты 

Газета.Ru 25 минут назад
В Госдуме намерены внести изменения в закон об исполнительном производстве и запретить взыскивать с должников сумму, превышающую 50% от их зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федзакона.
"С должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов", — сказано в проекте нового федерального закона.
Отмечается, что при этом общий доход гражданина после всех взысканий не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в месте проживания должника.
В прошлом году сообщалось, что около 1,7 млн должников не могут выехать за границу.
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