В Госдуме предложили запретить взыскивать с должников более половины зарплаты

Госдуме намерены внести изменения в закон об исполнительном производстве и запретить взыскивать с должников сумму, превышающую 50% от их зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федзакона.

"С должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов", — сказано в проекте нового федерального закона.

Отмечается, что при этом общий доход гражданина после всех взысканий не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в месте проживания должника.

В прошлом году сообщалось, что около 1,7 млн должников не могут выехать за границу.