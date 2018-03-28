Маленькие квартиры: тенденции и прогноз 

Почему в сегменте эконом-класса квартиры площадью менее 25 кв. м в столице встречаются реже, чем в домах более высокого класса? На этот и другие вопросы ответили специалисты компаний «МИЭЛЬ-Новостройки» и «Полис Групп». Фото: www.avatars.mds.yandex.net Как показало исследование столичного рынка маленьких квартир, проведенное компанией «МИЭЛЬ-Новостройки», чаще всего квартиры площадью до 25 кв. м встречаются в комфорт-классе: без учета апартаментов их доля составляет почти 2% от общего объема предложения в данном сегменте. Для сравнения: в сегментах бизнес— и экономкласса доля таких квартир не достигает 1% (0,4% и 0,9%, соответственно). Лидерами по количеству маленьких квартир на первичном рынке в старых границах Москвы являются Северный и Юго-Восточный административные округа, на которые приходится почти 50% малометражек в новостройках, выставленных на экспозицию (24,9% и 22,5% в общей структуре предложения маленьких квартир на первичном рынке «старой» Москвы). Источник: «МИЭЛЬ-Новостройки» Специалисты объясняют высокую долю предложения квартир площадью до 25 кв. м в САО выводом на рынок ЖК комфорт-класса «Летний сад», в котором один из корпусов состоит в основном из «квартир-малюток». А в ЮВАО сразу в нескольких проектах выставлены на продажу маленькие квартиры: это ЖК «Кварталы 21/19», «Влюблино» и «SREDA». Для повышения конкурентоспособности застройщики заложили в проект комплексов довольно высокий процент малометражных квартир, рассчитанных на таких покупателей как молодые семьи, несемейные люди, а также на инвесторов, планирующих приобрести квартиру по более низкой цене для последующей сдачи в аренду. Реже всего маленькие квартиры встречаются в Юго-Западном округе (1,9% в общей структуре предложения маленьких квартир в старых границах Москвы), Южном (5,1%) и Зеленоградском административном округе (5,5%). В общей структуре предложения (без учета апартаментов) первичного рынка старой Москвы на маленькие квартиры приходится 1,1%. Из них 0,8% экспонируется в комфорт-классе, 0,2% — в бизнес-классе и 0,1% — в эконом-классе (0,1). Фото: www.cdn.cian.site Интересная деталь: как показало исследование, в сегменте эконом-класса квартиры площадью менее 25 кв. м встречаются реже, чем в домах более высокого класса. «Дело в том, что бюджет покупки в данном сегменте достаточно низок, поэтому количество малометражных квартир при проектировании дома закладывается меньше», — поясняет генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки Наталья Шаталина (на фото). Самая маленькая квартира в эконом-классе продается в ЖК „Мещерский лес“: ее площадь составляет 18,9 кв. м, цена — 3,5 млн руб. Площадь самой маленькой квартиры в комфорт-классе, расположенной в ЖК „Level Амурская“, составляет 20,2 кв. м, стоимость — 3,2 млн руб. В бизнес-классе самая маленькая квартира продается в ЖК „Vander Park“. Ее площадь — 22,3 кв. м, цена — 6,2 млн руб. В элитном сегменте также встречаются малогабаритные квартиры, отмечают авторы исследования. Правда, площадь самой маленькой студии здесь равна площади нормальной однокомнатной квартиры эконом-класса — 32,5 кв. м, а цена такой квартиры, продающейся в элитном ЖК „City park“, составляет 8,7 млн руб. Тенденции на рынке малометражного жилья для портала ЕРЗ прокомментировала руководитель отдела продаж компании „Полис Групп“ Ирина ОРЛЯНКИНА (на фото): „Метражи квартир в проектах различных застройщиков зависят от класса жилья, который по большей части определяется местоположением, — отмечает специалист. — В проектах жилья массового спроса превалируют квартиры небольших метражей, в проектах более высокого класса метражи увеличиваются. ЖК „Полис на Неве“ (Санкт-Петербург). Студия комфорт-класса площадью 28,3 кв. м, Застройщик — „Полис Групп“ Политика продаж у каждого застройщика своя: кто-то увеличивает площади, повышая комфортность проекта, кто-то предпочитает меньшую „нарезку“. Безусловно, потенциальных покупателей, которые могут позволить себе квартиры по минимальным ценам, в разы больше, чем тех, кто готов платить за повышенный комфорт. Важно, что сегодня понятие компактных квартир становится шире и не ограничивается студиями, в связи с чем квартирография в проектах меняется. ГК „Полис Групп“ в этом плане придерживается принципа разнообразия планировочных решений. В частности, в наших жилых комплексах представлены студии от 20 до 26 кв. м, студии с двумя окнами, однокомнатные квартиры от 35 кв. м, европланировки. Все они пользуются высоким спросом. Мы стараемся давать людям то, что они могут купить. ЖК „ПаркЛэнд“ (Ленинградская область). 1-комнатная квартира эконом-класса площадью 34,44 кв. м. Застройщик — „Полис Групп“ Поскольку общий бюджет покупки все еще остается одним из основополагающих факторов при выборе жилья, студии будут востребованы еще долго. В настоящее время нет предпосылок для повышения платежеспособного спроса. Более того, грядущие изменения в правовом поле рынка новостроек повлекут за собой рост цен, поэтому маленькие квартиры по-прежнему будут быстро находить своего покупателя“, — прогнозирует специалист. Фото: www.polis-group.ru