Как вернуть долги по закону: памятка для кредиторов и должников

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Если должник не спешит возвращать деньги, следует попробовать воздействовать на него путём направления ему письменных требований (надлежащим образом оформленной претензии). В случае, если и претензия осталась без внимания, кредитору остаётся только обращаться в суд.

Расписка

Российское законодательство допускает возможность передачи денег между физическими лицами по расписке в соответствии со ст. 808 Гражданского кодекса РФ

Расписка является документом, который предоставляется в подтверждение договора займа, но его не заменяет. Однако следует обратить внимание: для того чтобы подтвердить факт передачи денег кредитором заёмщику, достаточно простой письменной формы расписки.

В расписке указываются:

Ф. И. О. должника и кредитора;

дата рождения;

данные о документе, удостоверяющем личность;

места регистрации и проживания;

сумма долга (в цифрах и прописью);

если денежные средства даются в долг в иностранной валюте, рекомендуем указать обменный курс на дату займа (это позволит избежать недоразумений и упростит жизнь заёмщика);

если деньги даются в долг под проценты, это обязательно должно быть указано;

срок возврата денег (точная дата);

дата составления документа;

подпись заёмщика (необходимо сравнить подпись заёмщика на расписке и в паспорте).

Расписку, оформленную в простой письменной форме, можно удостоверить у нотариуса.

Если к моменту наступления срока, указанного в расписке, должник не вернул деньги (или не попросил об отсрочке или рассрочке платежа), необходимо отправить ему письменное требование уплаты долга. Направить его должнику необходимо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Через 30 дней с момента предъявления требования нужно направить должнику письменную претензию, в которой будут указаны последствия неуплаты долга. К таким последствиям, например, может относиться обращение в суд с исковым заявлением.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Срок давности для обращения в суд Срок давности для обращения в суд составляет 3 года начиная с предполагаемой даты возврата долга, указанной при составлении расписки.

Если дата в расписке не указана, то срок начинается по истечении 30 дней с того момента, когда вы потребовали деньги назад. Поэтому, если требование должнику кредитор так и не предъявил, то срок давности отсчитываться не начал.

Обратите внимание: в исключительных случаях Гражданский кодекс РФ позволяет продлить срок исковой давности. Причина, по которой кредитор не мог воспользоваться своим правом обратиться в суд, должна быть веской. Например, суд может принять решение о продлении срока исковой давности, если несколько месяцев кредитор провёл в заграничной служебной командировке или находился на излечении в больнице. Если же должник скрывался, то это уважительной причиной для про­дления сроков давности не является, поскольку не мешает кредитору направить требование о возврате денег письмом.

Кроме того, можно прервать течение срока давности — например, если должник признаёт требования кредитора. Учтите, что в суде необходимо будет представить или новую расписку, или письменный ответ на ваши претензии, или задокументированные показания свидетелей (в крайнем случае — нотариально заверенный скриншот электронной переписки), то есть документ, из которого следует, что конкретный человек признаёт наличие долга.

Если вы не хотите обращаться в суд, можно переуступить своё право требования долга компании-коллектору; в этом случае после заключения договора кредитор сразу получит определённую часть суммы, и ему не придётся больше общаться с должником или идти в суд.

Досудебное решение

Взыскать долги с физических лиц помогут агентства экономической безопасности, детективные и охранные агентства, а также коллекторские организации.

Однако перед тем, как обращаться к ним за помощью, необходимо убедиться, что они действуют на законных основаниях.

Общаясь с должником, коллектор обязан представиться и назвать компанию, в которой работает, и её местонахождение, а также объяснить, интересы какого кредитора он представляет.

Коллекторы вправе вести переговоры с должником по телефону, письменно и лично, но только в промежуток с 8:00 до 22:00 по местному времени в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники.

Коллекторы не имеют права являться к должнику домой или по месту работы без его добровольного согласия.

Интересы должников, в отношении которых коллекторы зачастую ведут себя некорректно, защищает Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Когда нет письменных или устных договорённостей о времени возврата суммы долга, процессуальный срок (время, в течение которого можно подать иск) отсчитывается с момента получения должником требования, которое необходимо направить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Как обратиться в суд Чтобы обратиться в суд, необходимо составить исковое заявление. Это можно сделать самостоятельно, но, как показывает практика, большие шансы на положительное решение есть у тех кредиторов, которые пользуются помощью юристов.

Выбор суда (общей юрисдикции или мирового) зависит от суммы требования. В мировой суд можно обратиться, если сумма долга не превышает 500 тыс. руб. К исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие передачу денег кредитором должнику, а также квитанцию об уплате государственной пошлины.

Если ответчик не оспаривает факты, указанные в расписке, суд в течение 3 мес принимает решение о взыскании суммы долга и процентов по нему.

К возврату долга могут быть привлечены судебные приставы, которые сначала предлагают должнику добровольно погасить долг, в противном случае они приступают к аресту имущества, подают запросы о состоянии банковских счетов.

Учтите, что дела далеко не всегда решаются оперативно. Случается, что должник не является в суд, затягивая рассмотрение дела. Бывает и так: должник оспаривает собственноручно выполненную расписку. Решение суда зависит от того, какие доказательства передачи денег имеются в деле. Возможно, необходимо будет назначать соответствующие экспертизы, если, например, должник заявит, что подпись в расписке ему не принадлежит. Затраты на проведение экспертизы будет нести должник (если дело решится в пользу кредитора).

В том случае, если суд вынес положительное решение в пользу кредитора, решение приводится в исполнение с момента вступления его в силу. Кредитор получает в суде исполнительный лист и передаёт его судебному приставу для возбуждения исполнительного производства. Пристав направляет должнику соответствующее постановление.

Должник имеет право на добровольную уплату долга в течение пяти дней. Далее к нему будут применяться меры принудительного исполнения. Такой мерой может быть, например, наложение ареста на имеющееся имущество должника.

Доказать факт передачи кредитором денег заёмщику без расписки сложно, но возможно: для обоснования искового заявления необходимо тщательно собрать все имеющиеся доказательства (например, переписку с должником, показания присутствовавших при передаче денежных средств).

Альтернатива исковому заявлению

Кредитор может обратиться в суд не с иском, а с заявлением о вынесении судебного приказа, который будет выдан за­явителю вместе с исполнительным листом. Это является основанием для возбуждения исполнительного производства судебными приставами.

Для вынесения судебного приказа необходимо заявление кредитора с приложенными к нему документами, подтверждающими факт передачи денег заёмщику.

Плюсы судебного приказа заключаются в том, что судебного разбирательства не будет, не потребуются поиск должника и его вызов в суд. К тому же размер государственной пошлины в этом случае будет в 2 раза меньше, чем при подаче иска.

Однако есть и минусы. Должник вправе оспорить судебный приказ в течение десяти дней после его получения. В таком случае приказ будет отменён, но это не лишает кредитора права вновь обратиться в суд — теперь уже с иском.

Как сократить сумму долга

Сократить сумму долга можно вполне легальным путём. Для этого могут быть использованы следующие финансовые инструменты.

рефинансирование зай­ма (получение другого займа для покрытия старого и его оформления на более приемлемых условиях), которое можно получить как в банке-кредиторе, так и в стороннем банковском учреждении.

реструктуризация долга (изменение условий выплаты кредита) по заявлению должника возможно при наличии тяжёлых жизненных обстоятельств, например потери работы, длительной болезни.

получение страховки по кредитному договору (получение суммы страхового возмещения, предусмотренного на случай потери работы, утраты трудоспособности и т. д.), если такая возможность была предусмотрена (учтите, что потребуется время для проверки документов и начисления выплат).

оформление нового зай­ма для погашения текущего (заёмщик самостоятельно обращается в сторонний банк за новым кредитом для погашения предыдущего).

обращение к антиколлекторам (организация, которая берёт на себя всю работу по разрешению ситуации с кредитором и даже представляет интересы неплательщика в суде). Для того чтобы не завести дело в финансовый тупик, необходимо как можно раньше приступить к разрешению ситуации.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Санкции в отношении должников

Быть должником и неплательщиком озна­чает лишить себя возможности выезда за границу. Поскольку такая санкция может коснуться даже законопослушных граждан, которые возвращают долги в срок (например, зарегистрированный на жилплощади родственников, но проживающий отдельно гражданин в самый ответственный момент может узнать, что за квартирой накопился долг по коммунальным платежам).

Кредитор — налоговые органы , кредитная организация, управляющая компания — обращается в суд. Рассмотрев заявление, судья издаёт судебный приказ о взыскании денежной суммы и направляет его в Федеральную службу судебных приставов, где заводится исполнительное производство. После этого судебный пристав имеет право вынести постановление о временном запрете выезда за пределы РФ, которое должно быть отправлено должнику по почте или вручено лично; при этом информация передаётся в Пограничную службу ФСБ России и заносится в базу данных. Итог: на паспортном контроле в аэропорту или другом пункте должнику не разрешат выезд из страны.

Если сумма долга не превышает 10 тыс. руб., оснований для беспокойства нет. Обращаем ваше внимание на то, что решение принимается судебным приставом в каждом конкретном случае, поэтому иногда и наличие задолженности в сумме свыше 10 тыс. руб. не приведёт к непременному ограничению на выезд за рубеж. Решение принимает судебный пристав, в ведении которого находится дело должника.

Для того чтобы не оказаться в неприятной ситуации, не забудьте при планировании зарубежного вояжа на сайте ФССП (fssprus.ru) проверить, не заведено ли исполнительное производство по имеющимся у вас задолженностям. Учтите, что запрет на выезд снимают в течение десяти дней после погашения задолженности (правда, если ваша поездка продиктована медицинской необходимостью, срок может быть сокращён до одного дня).

Для того чтобы убедиться в том, что ограничение на выезд снято, рекомендуется отправить запрос на сайт Пограничной службы (ps.fsb.ru) (официальный ответ придёт не скоро: обычно это занимает не меньше 10–12 дней, поэтому рассчитывайте время до поездки). Обратите внимание: предъявление на пропускных пунктах квитанций о перечислении сумм долгов или даже копии постановления ФССП о снятии временного ограничения на выезд не поможет, поскольку пограничная служба пользуется собственной базой данных, на внесение сведений в которую также потребуется время.

Если же долги погашены, постановление о снятии ограничения на выезд находится на руках, однако из-за несогласованности действий ФССП и сотрудников Пограничной службы ФСБ России вам отказали в выезде за пределы страны, смело обращайтесь в суд. Доказательства — документы, подтверждающие оплату тура, авиабилеты, а также свидетельства не­удавшейся попытки выезда — посадочные талоны на авиарейс, письменный отказ погранслужбы выпустить за пределы РФ.