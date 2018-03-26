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Абсолют Банк предлагает открыть страховой депозит «Абсолютная инвестиция»
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Абсолют Банк предлагает открыть страховой депозит «Абсолютная инвестиция» 

Банки.ру 1 час назад
Оформить вклад можно в течение десяти дней с момента заключения договора инвестиционного страхования жизни.
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки — шесть месяцев и год. Доходность вложения составляет 7,9—8,3% годовых, в зависимости от суммы и срока. Максимальная сумма вклада не должна превышать размер страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни более чем в два раза. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«В случае если вкладчик расторгнет договор ИСЖ до истечения 20 календарных дней, проценты по вкладу будут установлены в размере ставки вклада «Абсолютный максимум+», после истечения 20 календарных дней ставка останется без изменений», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.
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