Абсолют Банк предлагает открыть страховой депозит «Абсолютная инвестиция» 

Оформить вклад можно в течение десяти дней с момента заключения договора инвестиционного страхования жизни.
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки — шесть месяцев и год. Доходность вложения составляет 7,9—8,3% годовых, в зависимости от суммы и срока. Максимальная сумма вклада не должна превышать размер страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни более чем в два раза. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«В случае если вкладчик расторгнет договор ИСЖ до истечения 20 календарных дней, проценты по вкладу будут установлены в размере ставки вклада «Абсолютный максимум+», после истечения 20 календарных дней ставка останется без изменений», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.