Абсолют Банк предлагает открыть страховой депозит «Абсолютная инвестиция»

Оформить вклад можно в течение десяти дней с момента заключения договора инвестиционного страхования жизни.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки — шесть месяцев и год. Доходность вложения составляет 7,9—8,3% годовых, в зависимости от суммы и срока. Максимальная сумма вклада не должна превышать размер страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни более чем в два раза. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

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