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Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в режиме онлайн
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Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в режиме онлайн 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Жители столицы смогут оформить полис обязательного медицинского страхования через официальный портал мэра и Правительства Москвы. Об этом стало известно 26 марта. — Раньше нужно было лично приходить на прием в центр государственных услуг или страховую медицинскую компанию, — напомнила Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы. Новая услуга доступна горожанам от 18 лет, имеющим полную учетную запись на сайте mos.ru. В формате онлайн-обращения можно оформить не только новый документ, но и утерянный. Полис подготовят не более чем за 30 дней. До получения основного документа москвичу пришлют временное страховое свидетельство. Оно действительно как в распечатанном виде, так и в режиме онлайн. Забрать готовый полис можно в любом удобном офисе «Мои документы».
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