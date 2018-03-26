По бревнышку. Государство профинансирует 5% ипотеки на каркасные дома

Госсубсидии в 5% на покупку деревянных домов в ипотеку привлекут покупателей недорогого жилья, считает эксперт.

Государство поможет россиянам приобрести деревянные дома каркасного типа, просубсидировав кредитную ставку на 5%. Итого цена ипотеки для приобретателей деревянных домов снизится с 15 до 10 процентов.

Sobesednik.ru обсудил перспективы, которые открывает это нововведение, с управляющим партнером компании «Метриум» Марией Литинецкой:

— Насколько объявленные условия привлекательны?

— Постановление Правительства о 5%-ном субсидировании ипотечных кредитов для покупателей деревянных домов действительно сделает приобретение недвижимости из природных материалов привлекательней. Снижение ставки простимулирует спрос на рынке деревянного домостроения, который и так постепенно повышается. В свою очередь, рост спроса приведет к увеличению объема предложения такой недвижимости. Сейчас же в России объемы ввода деревянных домов в эксплуатацию только сокращаются: с 12% в 2010 году до 9,6% в 2016-м.

— Кого заинтересует это предложение?

— В первую очередь строительство деревянных домов распространено в массовом сегменте, поэтому власти ориентируются на покупателей жилья эконом— и комфорт-класса. Максимальный размер кредита, который можно будет получить по программе субсидирования, составит не более 3,5 млн рублей — бюджет покупки хорошего дома из дерева массового сегмента. Соответственно, новые условия привлекут покупателей недорогого жилья.

— Как повлияет на спрос, предложение и продажи это новшество?

— Субсидирование ипотеки на рынке деревянного домостроения, безусловно, привлечет новых покупателей. Однако спрос будут сдерживать другие факторы: качество жилья, инфраструктура на прилегающей территории, транспортная доступность и прочее. Сегодня деревянные дома представлены в основном на загородном рынке. Понятно, что в пригороде система общественного транспорта развита намного хуже, чем в черте муниципалитета, тогда как покупатели массового жилья ориентируются прежде всего именно на него. В свою очередь, социальная и коммерческая инфраструктура на таких территориях практически отсутствует — это еще один отталкивающий фактор. В таких условиях многие предпочтут недорогую квартиру в панельном доме, рядом с которым есть все необходимые условия для комфортного проживания.

Полагаю, что для развития деревянного домостроения сегодня недостаточно субсидирования ипотеки. Необходима комплексная государственная программа поддержки, которая кроме прочего предполагала бы выделение недорогих участков под массовую деревянную застройку в пригородах, развитие застраиваемых территорий с точки зрения инфраструктуры, а также разработку строгих норм контроля качества и безопасности таких домов.