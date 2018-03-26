Как «быстрые деньги» превращаются в огромные долги

Смогут ли россияне выиграть от реструктуризации займов, взятых в МФО, выяснил Sobesednik.ru

Что такое реструктуризация потребительского кредита, знают многие. Менее известно, что и займы, взятые в МФО, также можно реструктурировать.

Когда пожалеют

— Просто прийти в кредитную организацию и сказать: «Тяжело платить, давайте что-то придумаем» — не получится, — уверяет финансовый омбудсмен Павел Медведев . — Для того чтобы вам пошли навстречу, должны быть убедительные основания.

Таковыми считаются: потеря работы; уменьшение размера зарплаты не по вашей вине; тяжелое заболевание; форс-мажор (пожар, наводнение, землетрясение), повлекший потерю имущества заемщика. Во всех случаях в МФО придется представить подтверждающие справки.

Совет: перед тем как подписывать договор, узнайте все об условиях данной МФО. Есть такие, где рефинансирование не предусмотрено.

Как помогут

МФО может предложить пролонгацию: заемщик выплачивает сумму начисленных процентов и продлевает срок возврата долга. Некоторые МФО активируют пролонгацию по несколько раз (но не больше 7). Но если допустить просрочку платежа, пролонгация будет невозможна.

Могут предложить и отсрочку — период времени, когда можно не выплачивать микрозаем. На это время пени, штрафы и проценты не начисляются (не забудьте подписать соглашение об этом). Отсрочку дают на месяц или два (собственно, и сам заем в МФО, как правило, краткосрочный — от недели до полугода).

Рассрочка — еще один способ решить возникшую проблему. МФО дает заемщику новый график платежей, предусматривающий рассрочку тела кредита.

Совет: не рассчитывайте, что вам обязательно предложат один из этих вариантов. Решение МФО принимает в сугубо индивидуальном порядке. По большому счету под условиями рефинансирования подразумевается лишь то, что вы не прячетесь от кредитора и готовы к диалогу.

Чем обернется

Благотворительности тут нет. Поэтому приготовьтесь к тому, что помощь обернется дополнительными расходами.

— С людьми, которые не могут платить, — рассказывает Медведев, — регулярно перезаключают договоры таким образом, что в итоге человек становится должен больше. Когда происходит пролонгация, проценты, пени и штрафы не начисляются. Зато все те проценты, пени и штрафы, которые были у заемщика, включают в основное тело зай-ма и на полученную сумму начисляются проценты. В общем, человеческой реструктуризации не получается.

Кроме того, в наказание за невозможность выплатить заем по первому договору законом установлено правило 3Х. То есть вернуть придется всю сумму, взятую изначально, и тройную сумму процентов.

Впрочем, количество Х планируют уменьшить: при займах до 10.000 руб. предлагается ограничить взыскание процентов до 2,5Х, а потом и до 1,5Х. Но пока это только планы.

Чтобы лучше понять, что вас ожидает при возникающих проблемах, изучите стандарты саморегулируемых организаций (СРО) микрофинансового рынка — их всего три, — прежде чем кидаться в омут микрозаймов. Эти стандарты обязательны для всех МФО. Кроме того, убедитесь, что выбранная вами кредитная организация есть в госреестре МФО — он размещен на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки».

Полезно знать:

Если после рефинансирования займа вы не будете его выплачивать, МФО передаст ваше дело коллекторам. Если это не поможет, МФО подаст на вас в суд.

Ставка МФО ограничена таким образом. Ежеквартально ЦБ публикует ограничения по ставкам МФО. В зависимости от срока и размера займа (вариаций у Банка России — целый список) вычисляется среднее значение ставок по однородным типам займов в крупнейших МФО. ЦБ разрешает прибавлять к этому не больше 1/3. Снижать могут, а завышать сверх разрешенного ЦБ — нет.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018 под заголовком «"Быстрые деньги": не копите долги!».